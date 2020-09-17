Экс-президента Петра Порошенко 21 сентября вызывают в Печерский райсуд Киева, чтобы вручить ему документы английского суда по делу о невыполнении им условий покупки доли бизнесменов братьев Суркисов в "1+1".

Объявление о вызове Порошенко опубликовано на сайте Печерского суда.

Так, в документе указано, что на адрес суда из Центрального межрегионального управления Минюста Украины пришло поручение английского суда о вручении Петру Порошенко судебных документов. Заседание, на котором их передадут экс-президенту, назначено на 21 сентября 2020 года, начало - в 09:00.

В случае неявки в суд без уважительных причин лица, которое надлежащим образом оповестили о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными.

Напомним, в начале текущего года стало известно, что братья Григорий и Игорь Суркисы обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента Петра Порошенко, требуя от него компенсировать $140 млн за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".

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