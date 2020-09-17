Народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко не могут вручить подозрение, которое сегодня подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, в четверг, 17 сентября.

По их информации, Юрченко закрылся в своём загородном доме и никого туда не пускает. Так, к нему уже приехали детективы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), однако подозрение они еще не передали.

Отмечается, что детективы не могут силой ворваться в дом Юрченко из-за отсутствия соответствующего ордера. Однако его в ближайшее время должна подписать Венедиктова.

Напомним, Юрченко подозревается в получении взятки в $200 тысяч и считается причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Ранее мы подробно писали о том, как НАБУ провоцировало нардепа на взятку и грозит ли ему тюрьма.

Также писали, что помощника Юрченко Ивана Фищенко взяли под стражу до 9 ноября с залогом в 1 млн 552 гривны. Его подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды.