В Офисе президента заявили, что нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, с политической и моральной точек зрения потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном на сайте Офиса президента.

"Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, так это дерзость в общении - его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального. Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может. Вполне логично, что с такой дерзостью он стал "героем" того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От дерзости к взяточничеству - всегда один шаг", - сказано в заявлении.

У Зеленского также заявили, что учитывая видео, опубликованное НАБУ, Юрченко с политической и моральной точек зрения потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады.

Также в Офисе президента выразили надежду, что материалы этого и других громких дел собраны в достаточном количестве, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинения в суде.

"Ожидаем, что господин Юрченко будет сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса генерального прокурора для установления всех истинных обстоятельств этого дела в юридическом смысле этих слов. Политически и морально все уже все увидели", - говорится в сообщении.

Также у Зеленского заявили, что президент и монобольшинство в парламенте со своей стороны сделали все необходимое для полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры.

"Еще раз подчеркиваем: кем бы ни был подозреваемый в коррупции, должно быть проведено полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет", - заявили в Офисе президента.

Напомним, детективы НАБУ расследуют дело против нардепа Александра Юрченко. Его подозревают во взяточничестве: сотни тысяч долларов - за законодательную инициативу. 14 сентябряЮрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуги народа".

Также мы писали, что помощника "слуги народа" Юрченко взяли под стражу на два месяца с залогом в 1 млн гривен.