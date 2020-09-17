В Украине узаконили интернет-аптеки и почтовую доставку лекарств с помощью розничной торговли. Соответствующий проект закона приняли парламентарии в целом. Такое решение поддержали 258 депутатов при необходимых 226.

Такое решение было принято Верховной Радой Украины на сегодняшнем заседании.

Согласно положениям документа, субъект хозяйствования, который имеет лицензию на осуществление розничной торговли лекарствами, сможет вести торговлю с помощью информационно-телекоммуникационных систем дистанционно, а также осуществлять доставку лекарств покупателям.

При этом лицензиат должен быть внесен в перечень субъектов, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами. Информация о его праве осуществлять онлайн-торговлю должна содержаться в лицензионном реестре по производству лекарственных средств (в условиях аптеки), оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.

На сайте субъекта хозяйствования должна быть опция предоставления консультаций фармацевтом в случае необходимости.

Кроме того, должны быть собственная служба доставки и оборудование, которое обеспечивает соблюдение определенных производителем условий хранения лекарств при их транспортировке.

Также разрешено привлекать на договорных основах курьерские службы и почтовых операторов. Это возможно при условии наличия у них специального оборудования для доставки.

Кроме того будет запрещена электронная торговля рецептурными препаратами (кроме случаев предоставления электронного рецепта), наркотическими, психотропными лекарственными препаратами, прекурсорами, сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими лекарственными средствами и оптовая электронная торговля лекарствами.

Законопроектом запрещается устанавливать минимальный размер заказа. Ответственность за качество лекарства и условия его хранения при транспортировке будет нести продавец.

После подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закон вступит в силу на следующий день после обнародования, а в действие - через три месяца после этого.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины планирует ввести специальную маркировку, по которой можно убедиться в оригинальности препарата. На переход к такому формату кодирования лекарств необходимо около двух с половиной лет.

Также сообщали, сколько денег тратят на лекарства украинцы. Почти половина из них тратит от 500 до 1000 гривен в месяц.