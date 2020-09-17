Госбюро расследований вчера опубликовало свою версию событий в Крыму зимы-весны 2014 года. По его мнению, в аннексии полуострова виноваты исключительно Виктор Янукович и его генералы.

При этом в документе ни разу не упоминается и.о. президента Александр Турчинов - главнокомандующий, при котором, собственно, полуостров и ушел в Россию.

Основной тезис ГБР - Янукович и Ко развалили армию, поэтому сопротивляться России в Крыму было нечем. Эта теория полностью совпадает с той, что озвучивает сам Турчинов.

Правда, почему этот фактор не помешал уже через месяц после аннексии - в апреле - начать Антитеррористическую операцию на Донбассе, ведомство не объясняет. Хотя там использовалась та же "разваленная" армия. А власти Украины уже тогда заявляли, что воюют на Донбассе исключительно с Россией.

В общем получился интересный феномен: за месяц или полтора (если брать со дня появления "зеленых человечков") украинская армия вдруг настолько окрепла, что смогла воевать с российской.

Правда, тогда не слишком понятно, почему в итоге никто не попытался отбить Крым после того, как "возродили" армию. Такие заслуги приписывал себе уже следующий президент Петр Порошенко. "Возрожденная" армия потерпела несколько серьезных поражений - под Иловайском, Дебальцево, в Донецком аэропорту.

Однако того же Порошенко в этих провалах никто не обвиняет.

Проще говоря, выводы ГБР - это чисто политический мессидж о поддержке официальной парадигмы времен Порошенко-Турчинова. Он снимает любую ответственность за Крым с тех, кто сегодня, кстати, яростно оппонирует власти президента Зеленского и постоянно угрожает ему свержением.

Как на самом деле обстояли дела со сдачей Крыма - вспоминала "Страна".

Что заявили в ГБР

Начинается доклад с экскурса в историю. Говорится, что при президенте Викторе Ющенко был заложен курс на интеграцию с НАТО. А в 2008 году, после российско-грузинской войны, в Крыму провели масштабные учения.

Через год Ющенко остановил плановое сокращение вооруженных сил - граничной планкой стало число в 200 тысяч военных (включая обслуживающий персонал). То есть проводится мысль, что Виктор Андреевич к войне с Россией готовился.

Правда, в докладе нет оценок, смогла бы такая подготовка остановить Россию, реши она забрать Крым еще тогда. В этом есть огромные сомнения. Радикального наращивания украинской группировки на полуострове при Ющенко не произошло.

Далее ГБР переходит на действия следующего президента.

В 2010 году Рада и Виктор Янукович изменили основы внешней политики, где прописали внеблоковый статус. С Россией были подписаны Харьковские соглашения, продлившие пребывание Черноморского флота до 2042 года.

В 2012 году при Януковиче начали реформировать армию. Эта реформа и стала, по версии ГБР, причиной аннексии Крыма.

Первым этапом следствие называет "преступное сокращение ВСУ", которое проводили начальник Генштаба Владимир Замана, министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев. А также Янукович, который отменил указ Ющенко о приостановке сокращения вооруженных сил.

Если указ Ющенко говорил об армии в 200 тысяч человек, то Янукович планировал до конца 2014 года довести численность войск до 157 тысяч. То есть на момент аннексии Крыма оставалось еще больше солдат. Само ГБР говорит, что в это время служили 162 тысячи человек.

В начале марта российских войск на полуострове было порядка 16 тысяч - это были данные первого постмайданного министра обороны Игоря Тенюха. При этом российский спецназ начал открыто действовать в Крыму 27 февраля. Тогда россиян было еще меньше: по данным Тенюха, около 12 тысяч.

Штатная численность ВСУ в Крыму составляла на момент аннексии по разным данным от 13 до 19 тысяч человек. Которым никто не отдал приказа разблокировать захваченные россиянами объекты. Власть на тот момент была уже у Турчинова.

Как видим, количество войск вполне сопоставимое. И это не говоря уже о том, что на полуострове был еще спецназ СБУ, внутренние войска и милиция. А также резервы, которые можно было ввести в Крым с материка.

Но вернемся к докладу. В нем утверждается, что по факту Янукович сократил войско еще сильнее. Численность ВСУ на 2012 год составляла 240 тысяч человек. То есть президент уменьшил армию на 80 тысяч солдат.

Цифры солидные. Однако выше по тексту доклада само же Госбюро утверждает, что Ющенко установил предельный размер армии на уровне 200 тысяч человек. И это правда.

То есть и Ющенко по факту утвердил не наращивание, а сокращение Вооруженных сил - причем в том же темпе, что и Янукович: на 40 тысяч человек.

Также ГБР обвиняет военное руководство страны в распродаже половины военного имущества и заявляет, что Украина осталась с "бумажной армией". Правда, конкретные цифры и описание проданного в докладе вообще не приводится.

Одновременно в упрек лично главе Генштаба Замане ставится утилизация боеприпасов. "Под видом утилизации были "расстреляны" сотни тысяч боеприпасов 152 калибра, реактивные системы "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерийские системы минометного огня", - говорится в документе.

При этом ГБР не упоминает, что утилизация боеприпасов - это был стандартный процесс при всех президентах и правительствах. Шла она безостановочно и при Ющенко, на нее выделялись средства международных спонсоров.

В 2006 году была принята госпрограмма, которой до 2017 года планировалось утилизировать почти два миллиона тонн боеприпасов. "Ликвидация большинства арсеналов, баз и складов уменьшит угрозу возникновения техногенно-экологической катастрофы", - говорилось на сайте Кабмина. И никто эту программу после российско-грузинской войны не отменял.

Еще одной претензией ГБР к главе Генштаба стала ликвидация систем ПВО. Однако даже на карте закрытых во времена Януковича частей противовоздушной обороны видно, что в Крыму такое подразделение как раз осталось.

В этом ключе странно выглядит фраза на картинке, что, мол, россияне после реформ Заманы получили возможность вторгаться в Крым по воздуху. При этом само ГБР признает, что база ПВО на полуострове работала.

Тем более, что приказ на то, чтобы сбивать российские транспортники с "вежливыми людьми" мог отдать только Киев. А он его, как известно, не отдал.

При этом Госбюро пытается обосновать вину Заманы тем, что ПВО было ранее передано в подчинение командования флота, "которое изменило присяге". Как будто об этой измене было известно заранее. Да и какие претензии тут к главе ВМС, если Турчинов, повторимся, не отдал приказа сбивать российские самолеты?

Есть и другие претензии к военному руководству Украины того периода - уже более специализированного характера, детальнее они изложены на видео.

Как на самом деле сдавали Крым

Интересно, что доклад ГБР резко контрастирует с заявлениями президента Владимира Зеленского. В речи, посвященной Дню независимости он заявил, что предыдущее руководство страны подарило России часть территории. И пригрозил за это уголовным делом.

"Мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать проповеди по патриотизму", - заявил Зеленский.

Понятно, что речь шла прежде всего о Турчинове и Порошенко - при Януковиче никого "боя" еще не было.

И экс-секретарь СНБО намек понял. Он ответил президенту:

"Есть много людей, причастных к этому. Начиная с Януковича и заканчивая теми, кто уничтожал обороноспособность Украины. Но, к сожалению, будут допрашивать не их, а тех, кто сегодня оппонирует власти. Но у господина Зеленского, в отличие от 2014 года, есть все возможности реализовать наступление на Крым и мы готовы ему в этом помочь. Но, к большому сожалению, думаю, что договорняк с Россией для него важнее, чем защита украинской земли", - сказал Турчинов.

Правда, сам Турчинов был в руководстве страны не только в 2014 году, но и вплоть до 2019-го. И за это время никакого "наступления на Крым" не реализовал.

Но, возвращаясь к Зеленскому - после доклада ГБР становится понятно, что слова президента - лишь пустая риторика, в реальности же власть продолжает отбеливать тех, "кто без боя подарил часть территории".

Как это происходило - "Страна" уже рассказывала.

22-23 февраля 2014 года Верховная Рада сначала избрала Александра Турчинова своим председателем, а затем назначила и.о. президента вместо Виктора Януковича.

Это было актом явно незаконным - так можно было сделать лишь в случае смерти Януковича или его добровольного отказа от власти. Но на Западе это проглотили.

Одним из первых "достижений" Турчинова на новом посту стала его пассивная позиция во время, когда Крым без единого выстрела был "присоединен" к России.

Бывший глава Генштаба, уже упомянутый Владимир Замана сообщил на суде по "делу Януковича", что новой власти было не до Крыма, потому что там делили портфели.

Замана был участником заседания у Турчинова 1 марта 2014 года, в разгар аннексии полуострова. По словам генерала, Турчинов заявил ему лично, что воевать в Крыму никто не будет, поскольку этого не хочет Запад.

Подробное интервью о совещании у Турчинова Замана давал "Стране".

"28 февраля был вызван на заседание СНБО в ВР. Выступил Тенюх, сказал, что ВСУ не готовы для отражения агрессии, выступил премьер, в конце где-то Голомша выступал, я попросил слово. Но мои предложения остались без реализации", - сказал Замана.

По его словам, он имел "жесткий разговор" с Турчиновым. "Сказал, что там наши люди, надо дать посыл, что за них будем бороться и не бросим их. И услышал, что наши западные друзья предлагают не делать резких шагов, и поэтому мы на агрессию отвечать не будем, постараемся политическими шагами урегулировать эту ситуацию", - рассказывал Замана, которому в июне 2020 года объявили подозрение в госизмене.

В СНБО тогда резко отреагировали на слова экс-начальника Генштаба. Турчинов назвал слова Заманы ложью и заявил, что войска были приведены в полную боевую готовность. Более того - заседание СНБО, о котором рассказывал военный, якобы вообще не проводилось.

Замана же высказал и более крамольную мысль. По его мнению, новая власть Украины послушалась Запада и не ответила на агрессию совсем не из боязни потерпеть поражение.

"Тогда мы попали в чужую игру. Западу было выгодно использовать сложившуюся в Крыму ситуацию для того, чтобы ввести санкции против России и ослабить ее", - считает генерал.

То есть Владимир Замана прямо говорит, что Крым был сдан украинской властью намеренно, чтобы поддержать антироссийскую кампанию США.

Также генерал пересказывал слухи о разговоре Турчинова с Путиным. "Якобы у Александра Турчинова в тот период была беседа по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. По слухам, последний о чем-то его предупреждал. И, якобы, Турчинов струсил", - рассказал "Стране" Замана в 2017 году.

Правда или нет то, что говорит Замана - вопрос. Но и сам Турчинов признавал, что воевать с Россией в Крыму было нельзя, это было чревато захватом всего юго-востока Украины. То есть бывший и.о. президента на тот момент своих функций главнокомандующего не исполнил и даже не сделал попытки защитить украинскую территорию - при явно сопоставимых силах.

Но к нему никаких вопросов у следствия почему-то нет.