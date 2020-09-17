Прокурора Тернопольской области уволили из-за банкета, где он пообещал "@бать как тупых свиней" подчиненных
Прокурора Тернопольской области Николая Петришина уволили спустя несколько дней после назначения, потому что он устроил на рабочем месте банкет, на котором пообещал "@бать" подчиненных.
Об этом в Facebook сообщил Центр противодействия коррупции.
Так, уточняется, что 30-летнего Николая Петришина назначили прокурором Тернопольской области 14 сентября. В этот же день он устроил банкет, на котором, как сообщают в ЦПК, он вынуждал подчиненных обещать выполнять все приказы. А если они не будут этого делать, то Петришин пообещал их "@бать как тупых свиней".
На следующий день Николай Петришин заявил, что никакого банкета не было. Однако 16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры.
"Как пишут СМИ, Петришину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения - это непонимание с коллегами, а неформальная - пьянка на рабочем месте и несоответствующее поведение", - сообщает ЦПК.
Кроме того, уточняется, что у Петришина за последние годы появилось две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля. Свою состоятельность прокурор пояснил тем, что у него красивая жена, которая занимается бизнесом.
Напомним, главу госпредприятия "Антонов" уволили из-за злоупотреблений.
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