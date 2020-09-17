Прокурора Тернопольской области Николая Петришина уволили спустя несколько дней после назначения, потому что он устроил на рабочем месте банкет, на котором пообещал "@бать" подчиненных.

Об этом в Facebook сообщил Центр противодействия коррупции.

Так, уточняется, что 30-летнего Николая Петришина назначили прокурором Тернопольской области 14 сентября. В этот же день он устроил банкет, на котором, как сообщают в ЦПК, он вынуждал подчиненных обещать выполнять все приказы. А если они не будут этого делать, то Петришин пообещал их "@бать как тупых свиней".

На следующий день Николай Петришин заявил, что никакого банкета не было. Однако 16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры.

"Как пишут СМИ, Петришину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения - это непонимание с коллегами, а неформальная - пьянка на рабочем месте и несоответствующее поведение", - сообщает ЦПК.

Кроме того, уточняется, что у Петришина за последние годы появилось две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля. Свою состоятельность прокурор пояснил тем, что у него красивая жена, которая занимается бизнесом.

Напомним, главу госпредприятия "Антонов" уволили из-за злоупотреблений.

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