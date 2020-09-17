В российском Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) рассказали о том, откуда взялась бутылка со следами яда из группы "Новичок", которым вероятно и отравили оппозиционера Алексея Навального. Его соратники утверждают, что она находилась в номере политика в томской гостинице.

Соответствующий пост появился в Instagram оппозиционера, в четверг, 17 сентября.

По заверениям антикоррупционеров эта бутылка была в гостиничном номере в Томске, где останавливался сам политик и его съемочная группа.

"Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды", - говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовано в Instagrame политика, можно увидеть, как же появилась бутылка в номере Навального.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 16 Сен 2020 в 11:59 PDT

"Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не "слегка заболел", не "перегрелся" и рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии", - добавили в ФБК.

Кроме того отмечается, что дело Навального расследовать в России не будут. "Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея", - говорится в сообщении.

В публикации сказано, что отравление произошло "до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт".

Сегодня в 20.00 в передаче "Россия Будущего" на Youtube-канале Навальный LIVE Георгий Албуров расскажет подробнее об этом.

Напомним, инцидент с Навальным случился еще 20 августа. Тогда ему стало плохо на борту самолета. Его в тяжелом состоянии поместили в больницу Омска, а через два дня его вывезли в Берлин и положили в клинику Charite.

Независимые лаборатории Франции и Швеции, вслед за немецкими экспертами, пришли к выводу, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". В понедельник, 14 сентября, стало известно, что политика полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он самостоятельно встал с кровати и пробует немного ходить.

Ранее "Страна" рассказывала о первом посте Навального в Instagram после отравления.