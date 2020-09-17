Россия не выдаст Польше смоленских диспетчеров, которых подозревают в катастрофе самолета Качиньского
Россия не будет выдавать Польше своих диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском, даже если такое требование Варшава и предъявит, поскольку Россия не выдает своих граждан иностранным государствам.
Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет "Интерфакс".
"В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны", - заявил источник.
По мнению источника, решение польской стороны о заочном аресте российских диспетчеров не имеет перспективы, а Россия выполнила все возможное по этому делу.
Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М президента Польши разбился при заходе на посадку под российским Смоленском. Все 96 человек, находившихся на борту, в том числе польский лидер Лех Качиньский и его жена Мария, погибли.
А в 2017 году Польша обвинила российских диспетчеров в крушении самолета под Смоленском.