Россия не будет выдавать Польше своих диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском, даже если такое требование Варшава и предъявит, поскольку Россия не выдает своих граждан иностранным государствам.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет "Интерфакс".

"В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны", - заявил источник.

По мнению источника, решение польской стороны о заочном аресте российских диспетчеров не имеет перспективы, а Россия выполнила все возможное по этому делу.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М президента Польши разбился при заходе на посадку под российским Смоленском. Все 96 человек, находившихся на борту, в том числе польский лидер Лех Качиньский и его жена Мария, погибли.

А в 2017 году Польша обвинила российских диспетчеров в крушении самолета под Смоленском.