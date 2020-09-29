В начале недели - 28 и 29 сентября, празднуют день ангела Людмилы в память о двух святых: Людмиле Петровой и первой покровительнице Чешского государства - княгине Людмиле, которых убили из-за их веры. Именины празднуют все обладательницы этого красивого имени, которое наделяет девушек лидерскими амбициями, темпераментностью и открытостью. В Украине это имя достаточно распространено из-за милозвучности и славянского происхождения.

Характер, значение и происхождение имени Людмила

Людмила - славянское имя, которое означает буквально "людям милую" девушку. И, действительно, ей часто приписывают кокетство и редкое очарование, граничащее с самоуверенностью и не всегда покладистым характером.

Людмилы проявляют терпимость и гостеприимство по отношению к ближним, у обладательниц имени прекрасный вкус, их также отличает интуиция и коммуникабельность. Если с вами по соседству живет Людмила, вы отличите ее не только по женскому обаянию и любви к кулинарии, но и категоричному характеру. Часто Людмила не способна стать по-женски счастливой лишь потому, что слишком требовательна по отношению к будущему супругу.

В энергетике имени изначально заложен характер морально устойчивого и решительного человека, наделенного сильным и смелым духом. Вместе с тем Людмилы - это креативные натуры с аналитическим складом ума, что больше свойственно мужскому полу. Неспроста в Польше распространен вариант мужского имени Людомил, а в Болгарии - Людмил.

Год назад "Страна" перечисляла известных в Украине женщин с этим именем, среди которых актриса Гурченко, шахматистка Руденко, жена Леонида Кучмы, украинский омбудсмен Денисова, известная телеведущая Барбир и столичная патрульная Милевич.

Карма имени - сила воли, умение властвовать, расчетливость.

сила воли, умение властвовать, расчетливость. Цветок имени - горицвет, такой же прекрасный и строптивый как и все Людмилы.

горицвет, такой же прекрасный и строптивый как и все Людмилы. Камень-талисман – Желтый Сапфир.

– Желтый Сапфир. Животное – Кот.

– Кот. Растение – Орех и Хризантема.

– Орех и Хризантема. Металл – Железо.

– Железо. Год - Бык.

- Бык. Число имени - 7.

Часто в Украине Людмилу называют Люсей, однако это два абсолютно разных имени. Люся - римского происхождения имя, обозначающее свет. Это самостоятельно имя стало употребляться, как уменьшительная форма Людмилы из-за близости по звучанию.

Кто такая Людмила Петрова и княгиня Людмила Чешская

Людмила Петрова - ростовская мученица из семьи тюремного надзирателя, которая всю жизнь проработала учительницей рукоделия. Женщину подвергли ссылкам в "Севкрай" и Казахстан, а 1937 году расстреляли в лесу Чимкента за "при­над­леж­ность к контр­ре­во­лю­ци­о­оной груп­пе цер­ков­ни­ков в Юж­но-Ка­зах­стан­ской об­ла­сти.

Людмила Чешская была супругой первого христианского князя Чехии Борживоя I и бабушкой святого Вацлава. Она жила в конце начале 10 века. Несмотря на то, что была рождена язычницей, сменила религию на христианство. Ее крестным отцом стал создатель славянской азбуки Мефодий.

Уже 900 лет Святую Людмилу почитают как покровительницу Чехии и всех матерей, бабушек и христианских учителей. Именины Людмил празднуют в день смерти святой. Известно, что мощи Людмилы в Течине даровали людям исцеление, позже тело святой перенесли в церковь св. Георгия в Праге.

Святой великомученице Людмиле молятся о заступничестве, о защите от грехопадения, смирении, даровании благословения.

Поздравления и открытки с Днем ангела

Людмила, с именинами поздравляю!

Счастья бесконечного желаю,

Чтобы не было печали,

И сбылось, о чем мечтала!

Наша любимая Мила, поздравляем с именинами! Пусть твоя жизнь будет яркой и беззаботной, а здоровье не подводит! Чтобы всегда в жизни все складывалось так, как ты того желаешь!

Пусть рядом с тобой всегда царит хорошее настроение, небо над домом всегда будет светло-голубым, а солнце ярко светит, освещая счастьем твой жизненный путь!

Пусть твоя душа, Милочка, всегда будет юной и озорной, глаза светятся счастьем, рядом будут близкие и друзья!

С Днем ангела! Оставайся людям милой,

Любимой, трепетной, красивой!

Всегда желанной и счастливой!

В любой ситуации - улыбчивой и терпеливой.

С Днем ангела тебя, Людмила,

Пусть жизнь твоя будет красива!

Полна сердечной доброты

За души твоей щедрой дары!

Людмила, с именинами! Спасибо, что остаешься преданным другом, умеешь прощать, остаешься приветливой и любезной с людьми, наполняя их сердца добротой.

Нехай життя буде легким і світлим, сповненим щастя та любові. А все, що тільки собі побажаєш, миттєво збувається в твоїй долі!

Ми бажаємо тобі в день янгола щастя, радості та веселощів, щоб міцним було здоров'є, а твої кроки до мрії були сміливішими!

Людмила, мила ти наша,

Постійно квітни та ставай краше,

Ти в цей день, ну і постійно,

Почувай себе - на відмінно!

Нехай тільки гарні думки збуваються,

А все погане стирається

Щоб крокувати по життю задоволенно

Стежкою, де щастям все збудовано.

Пусть всегда окружают близкие и родные люди! Желаем, чтобы вся твоя семья была счастливой! С праздником тебя, Людмила!

Желаем в День ангела, чтобы рядом с тобою был достойный мужчина - щедрый, любящий, работящий! В жизни - чтобы хватало радости и приятных эмоций, а друзья чтобы были верными!

С Днем ангела поздравления принимай, всех радостно сегодня обнимай,

Пусть улыбка на лице сияет и любовь взаимная сопровождает!

З Днем янгола вітаю,

мила Людмила

І бажаю, щоб в житті

Все було відмінно.

Щоб мрія з тобою своїми

Фарбами ділилася,

Щастя, щоб в твоїй долі

Миттєво опинилося.

Щоб ти радісно назустріч

сонцю посміхалася

І постійно, щоб людям ти

Милою залишалася.