Российская телеведущая Ксения Собчак назвала город Керчь в аннексированном Крыму - российским. Такое заявление она сделала во время своей программы "Опасная школа: Истории российских "школьных стрелков", "Борцы за "правильное воспитание" и "Аресты ФСБ".

Соответствующее видео обнародовано в Youtube-канале телеведущей.

Ксения Собчак рассказывала о нападениях подростков на школы в России и перечисляла города, в которых это происходило. Таким образом Собчак назвала Керчь российским.

"...С тех пор в России произошло еще с десяток нападений подростков на школы: в Керчи, в Стерлитамаке, в Перми...", - сказала Собчак.

Ранее мы писали, что экс-советник по безопасности США Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп считал Украину частью России.