На российском ТНТ и платформе ТНТ-премьер, которые ранее угодили в скандал с сериалом "Слуга народа", вышел четвертый сезон комедийного сериала "Ольга".

В новом сезоне команда авторов телеканала, который входит в холдинг "Газпром-медиа", проводит красной линией шутки о Донбассе и Крыме.

Ольга (главную роль исполняется актриса Яна Троянова) - маникюрщица из московского Чертаново, личная жизнь которой не сложилась. У нее двое взрослых детей от разных мужчин, непутевая сестра Ленка и пьющий отец, которого собутыльники называют Юргеном. На протяжении многосерийного фильма Ольга пытается наконец найти любимого мужчину и самостоятельно победить многочисленные семейные сложности.

В четвертом сезоне Ольга спивается сама - начинает с коллегой, а заканчивает с бывшим любовником, роль которого исполняет Гоша Куценко. Новая часть менее развлекательная, нежели предыдущие, и больше направлена на демонстрацию человеческих пороков.

Еще в сценах нового сезона "Ольги" немало шуток с украинским подтекстом. В одной из сюжетных линий зять Ольги по имени Лев (роль исполняет Юра Борисов; недавно интервью у актера брал Юрий Дудь) пытается защитить и спасти всех нищих, обездоленных. Его порок - слишком острое чувство справедливости.

В рамках своей борьбы Лев втайне женится на беженке из Донбасса и снимает ей квартиру (сезон 4 серии 2 и 3). Такой жест он делает для того, чтобы девушка поскорее получала российское гражданство. Обращает на себя профессия этой беженки - на съемной квартире она работает проституткой с элементами БДСМ.

Также в сериале неоднократно упоминается Крым. Ольга предпочитает поехать отдыхать туда, а не в Краснодарский край. В одной из сцен отец Ольги со своими собутыльниками пытаются придумать способ, как подставить одного бизнесмена, который баллотируется в депутаты.

"Раз у него выборы, давай компромат сварганим, страничку в Инстаграме заведем и напишем: "Крым - це Украина", - предлагает собутыльник по прозвищу Чича. На это Юрген отвечает: "Да никто не поверит. Видишь, какой он праведный..." (4 сезон серия 11).

Каждая серия "Ольги" завершается песней Ace of Base "Beautiful life".

Сериал "Ольга" не выходит на украинском телевидении, но входит в тренды поисковых запросов в Google - люди ищут его пиратскую версию на YouTube или RuTube.

Накануне выхода нового сезона главная героиня Яна Троянова дала интервью Ксении Собчак. Там она подробно рассказывает о сериале "Ольга", как победила алкоголизм после самоубийства сына и многом другом.

Ранее мы рассказали, что канал ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" и после шутки о Путине, которая была вырезана.