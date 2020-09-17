Николай Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, в этом году окончил девятый класс. Еще в мае он сдал вступительные экзамены в лицей при Белорусском государственном университете, однако теперь документы оттуда забрал. Вероятно, из-за протестов и напряженной ситуации в стране он будет учиться в Москве.

Об этом сообщает "КП".

"После событий, что произошли в августе, службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно. Ведь лицей выступил с осуждением того, что произошло. Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына. Поэтому Коля забрал документы и будет учиться в Москве", - сообщил бывший президент национальной Академии наук Беларуси Александр Войтович.

Официального подтверждения информации о намерениях Николая Лукашенко продолжить обучение в Москве не было, однако, по информации Войтовича, он переводится из лицея БГУ в гимназию при МГУ.

Впрочем, в колледже МГУ информацию об этом не подтвердили. Там сообщили, что сейчас у них дистанционное обучение. И что никаких сведений о переводе к ним Николая Лукашенко не поступало, однако "все возможно".

Еще одним потенциальным местом учебы Николая Лукашенко в Москве является Академия имени Тимирязева, поступить туда он сможет, если сдаст экстерном экзамены.

А как сообщил экс-сотрудник КГБ, сына Лукашенко еще 4 сентября видели в Минске, а теперь его переправили в Москву в обстановке секретности.

"Николай действительно уязвимое место президента. Знаю, что сначала обсуждался вопрос, чтобы отправить парня учиться в Европу или США. Но после переговоров Лукашенко и российского президента было принято решение, что безопаснее всего Коле будет в России. На первое время Колю поселили в белорусском посольстве в Москве. Ситуация такая, что надо думать о конспирации. Поэтому принято правильное решение, что Коля будет учиться под вымышленной фамилией. И по крайней мере первое время - дистанционно. Пока он не будет ходить в учебное заведение", - сообщил бывший КГБшник.

Напомним, 31 августа Николаю Лукашенко исполнилось 16 лет. Мы публиковали самые яркие фото младшего сына Бацьки.

Также мы публиковали видео из вертолета, где с Бацькой в Минск летел сын Коля в каске, разгрузке и с оружием.