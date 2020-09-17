Популярный американский актёр и продюсер Сэмюэл Лерой Джексон опубликовал в Twitter новое видео, в котором зачитывает ругательства на 15 разных языках. Актёр пояснил, что таким образом сдерживает данное поклонникам обещание научить их разнообразной ругани, если они зарегистрируются для голосования на предстоящих выборах президента в США.

Сначала Джексон попросил подписчиков зарегистрироваться на выборах через свою страничку на сайте HeadCount. Он заявил, что если не менее 2 500 человек это сделают, то он запишет мастер-класс по ругательствам.

Listen up - If 2500 of you click a voting action below to make sure you’re #GoodToVote, I will teach you to swear in 15 different languages. Go to https://t.co/nVk8WzUm8N now! pic.twitter.com/g4eUmHwuP9 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 14, 2020

Через несколько часов он выложил двухминутное видео, в котором зачитывает ругательства на 15 разных языках. Отметим, что на момент новой публикации твитт лайкнули более девяти тысяч раз. В ролике актёр ругается на чешском, вьетнамском, украинском, креольском и других языках.

По-украински он показал надпись "Пішов ти".

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020

Отметим, что ранее Джексон занял третье место в списке самых матерящихся актеров Голливуда. За свою карьеру он сквернословил в фильмах 301 раз, его обогнали только Джона Хилл и Леонардо ДиКаприо.

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