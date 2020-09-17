Популярный актер поделился видео, в котором зачитывает ругательства на 15 разных языках. Фото: esquire.ru

Популярный американский актёр и продюсер Сэмюэл Лерой Джексон опубликовал в Twitter новое видео, в котором зачитывает ругательства на 15 разных языках. Актёр пояснил, что таким образом сдерживает данное поклонникам обещание научить их разнообразной ругани, если они зарегистрируются для голосования на предстоящих выборах президента в США.

Сначала Джексон попросил подписчиков зарегистрироваться на выборах через свою страничку на сайте HeadCount. Он заявил, что если не менее 2 500 человек это сделают, то он запишет мастер-класс по ругательствам.

Через несколько часов он выложил двухминутное видео, в котором зачитывает ругательства на 15 разных языках. Отметим, что на момент новой публикации твитт лайкнули более девяти тысяч раз. В ролике актёр ругается на чешском, вьетнамском, украинском, креольском и других языках.

По-украински он показал надпись "Пішов ти". 

Отметим, что ранее Джексон занял третье место в списке самых матерящихся актеров Голливуда. За свою карьеру он сквернословил в фильмах 301 раз, его обогнали только Джона Хилл и Леонардо ДиКаприо.

Ранее мы писали, что Трамп обещает экономическое чудо для США, если победит на выборах.

Также сообщали, что американский лидер продлил режим ЧП в связи с угрозой вмешательства в выборы.

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