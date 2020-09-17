Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого минувшей ночью перевезли на лечение в Берлин, как и писала ранее "Страна", будет лечиться от Covid-19 в клинике "Шарите".

Об этом в Telegram-канале сообщил бизнесмен Павел Фукс.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись парой слов с ним по видеосвязи", - написал Фукс.

Он также опубликовал видео из самолета, на котором Кернес прилетел в Берлин.

Отметим, в клинике "Шарите" сейчас также лечится российский оппозиционер Алексей Навальный, которого, по версии немецких специалистов, отравили "Новичком".

Напомним, 15 сентября стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел Covid-19, медики выявили у него воспаление легких, его состояние оценивается как тяжелое.

В ночь с 16 на 17 сентября Кернеса на немецком лайнере Bombardier Challenger 604, который ранее использовался для перевозки Навального, доставили из Харькова в Берлин.