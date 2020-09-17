В Украине, где сегодня зафиксировали очередной антирекорд по новым случаям коронавируса, уже 166 244 человека болеют Covid-19. В Харьковской области число новых пациентов сегодня превысило 400.

Соответствующие данные размещены в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, в Украине с начала пандемии выздоровели уже 73 913 жителей страны (+1 589 за сутки). Количество летальных случаев достигло 3 400 (+60).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 17 сентября

Винницкая область - 5 039 (+63),

Волынская область - 6 693 (+89),

Днепропетровская область - 3 653 (+114),

Донецкая область - 2 272 (+92),

Житомирская область - 4 656 (+113),

Закарпатская область - 8 931 (+102),

Запорожская область - 2 673 (+82),

Ивано-Франковская область - 11 856 (+179),

Кировоградская область - 951 (+17),

Киев - 18 449 (+379),

Киевская область - 7 342 (+135),

Львовская область - 17 664 (+234),

Луганская область - 689 (+36),

Николаевская область - 2 252 (+81),

Одесская область - 10 602 (+325),

Полтавская область - 1363 (+56),

Ровенская область - 10 797 (+90),

Сумская область - 2 724 (+84),

Тернопольская область - 10 394 (+390),

Харьковская область - 13 915 (+483),

Херсонская область - 737 (+35),

Хмельницкая область - 4 198 (+65),

Черновицкая область - 12 640 (+147),

Черкасская область - 2 820 (+81),

Черниговская область - 3 034 (+112).

Напомним, в мире уже в мире более 30 миллионов человек заразились коронавирусом.

Также мы писали, что Глава Киевского патриархата Филарет вылечился от Covid-19.