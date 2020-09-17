Минздрав показал данные по распространению коронавируса по регионам на 17 сентября
В Украине, где сегодня зафиксировали очередной антирекорд по новым случаям коронавируса, уже 166 244 человека болеют Covid-19. В Харьковской области число новых пациентов сегодня превысило 400.
Соответствующие данные размещены в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, в Украине с начала пандемии выздоровели уже 73 913 жителей страны (+1 589 за сутки). Количество летальных случаев достигло 3 400 (+60).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 17 сентября
Винницкая область - 5 039 (+63),
Волынская область - 6 693 (+89),
Днепропетровская область - 3 653 (+114),
Донецкая область - 2 272 (+92),
Житомирская область - 4 656 (+113),
Закарпатская область - 8 931 (+102),
Запорожская область - 2 673 (+82),
Ивано-Франковская область - 11 856 (+179),
Кировоградская область - 951 (+17),
Киев - 18 449 (+379),
Киевская область - 7 342 (+135),
Львовская область - 17 664 (+234),
Луганская область - 689 (+36),
Николаевская область - 2 252 (+81),
Одесская область - 10 602 (+325),
Полтавская область - 1363 (+56),
Ровенская область - 10 797 (+90),
Сумская область - 2 724 (+84),
Тернопольская область - 10 394 (+390),
Харьковская область - 13 915 (+483),
Херсонская область - 737 (+35),
Хмельницкая область - 4 198 (+65),
Черновицкая область - 12 640 (+147),
Черкасская область - 2 820 (+81),
Черниговская область - 3 034 (+112).
Напомним, в мире уже в мире более 30 миллионов человек заразились коронавирусом.
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