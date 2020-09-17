Сегодня, в киевской церкви Николая Набережного, что на Подоле, состоится панихида за упокой души Георгия Гонгадзе. В храме, где похоронен Георгий Гонгадзе, в 17:30 пройдет молебен в память о погибшем журналисте.

Об этом сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Журналистов, друзей и неравнодушных граждан приглашают почтить молитвой Георгия Гонгадзе, который был жестоко убит ровно 20 лет назад.

При жизни Георгий был прихожанином церкви святого Николая Набережного, которая расположена на Подоле, часто посещал богослужения и крестил в этой церкви двух своих дочерей.

Адрес церкви: ул. Григория Сковороды, 12/8 (м. Контрактовая площадь). Начало панихиды в 17.30", - говорится в сообщении главы НСЖУ.

Так выглядит церковь Николая Набережного

Как сообщала "Страна", 16 сентября исполнилось ровно 20 лет со дня убийства журналиста Георгия Гонгадзе - основателя сайта "Украинская правда". Убийство и появившиеся сразу после него "пленки Мельниченко" нанесли серьезный удар по президентству Леонида Кучмы. И заложили основы прихода к власти "оранжевых" на первом Майдане.

Напомним, на здании НСЖУ в Киеве установили мемориальную доску Герою Украины, украинскому журналисту Георгию Гонгадзе.