Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко, которого НАБУ подозревает в получении взятки в $200 тысяч и считает причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Об этом сообщает член наблюдательного совета "Укрзалізниці", экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram.

"Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", - написал Лещенко.

Напомним, 15 сентября генпрокурор Венедиктова в Верховной Раде заявляла, что пока нет оснований для объявления подозрения нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко по делу о получении взятки, которая якобы предназначалась для него. По ее словам, был доказан лишь "факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристам", а получения денег не было установлено.

Ранее мы подробно писали о том, как НАБУ провоцировало "слугу народа" на взятку и грозит ли ему тюрьма. При этом "Юрченкогейт" стал для команды Зеленского очередным "зашкваром", а для антикоррупционеров может закончиться развалом дела.

Как сообщала "Страна", помощника "слуги народа" Юрченко Ивана Фищенко взяли под стражу до 9 ноября с залогом в 1 млн 552 гривны. Его подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды.