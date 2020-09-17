В четверг, 17 сентября, народные депутаты займутся законопроектом об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами. Также Рада рассмотрит в первом чтении проект закона №3960 "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом свидетельствует повестка дня парламента Украины на 17 сентября.

Кроме того парламентарии займутся внесением изменений в некоторые законы Украины относительно образования военно-гражданских администраций.

Сегодня в повестке дня так же нардепы намерены определиться относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.

Кроме того Рада намерена определиться с предоставлением после рождения ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша", о котором мы уже писали ранее.

В первом чтении народные депутаты рассмотрят финансирование высшего образования, улучшение социально-экономического положения студентов в Украине и вопросы питания в учреждениях общего среднего образования.

Для второго чтения предложены законопроекты относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами, относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и относительно освобождения от уплаты туристического сбора для внутренне перемещенных лиц.

Кроме этого, Рада определится относительно финансирования автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений и с порядком усовершенствования механизма взимания акцизного налога при реализации табачных изделий.

Напомним, на вчерашнем заседании Рада отказалась разрешить в вузах Украины обучение иностранным студентам на русском языке.

Также нардепы назначили экс-нардепа Горбаля членом Совета НБУ.