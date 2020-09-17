Национальная прокуратура Польши подала в варшавский окружной суд ходатайство об аресте российских диспетчеров, работавших в 2010 году на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения лайнера с президентом Лехом Качиньским.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик в интервью Polskie Radio.

Данное ходатайство станет первым шагом к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд примет постановление, в дальнейшем польские правоохранители смогут добиваться задержания диспетчеров. "Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель людей", - сказала Бялик.

Ранее польская правительственная комиссия представила отчет о том, что на борту Ту-154 якобы произошли два взрыва. В Варшаве полагают, что взрывные устройства были заложены в лайнер во время ремонта в России. Следственный комитет России эти данные заявления опровергает.

Напомним, что 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М президента Польши разбился при заходе на посадку под российским Смоленском. Все 96 человек, находившихся на борту, в том числе польский лидер Лех Качиньский и его жена Мария, погибли.

Следственный комитет РФ установил, что причиной трагедии стала совокупность факторов, среди которых сложные метеоусловия и ошибка экипажа: на высоте 11 метров лайнер зацепил березу, лишившись части крыла, а затем перевернулся и упал.

Польская комиссия по расследованию авиакатастроф также признала ошибку экипажа Ту-154 . При этом отметили, что смоленские диспетчеры не обеспечили достаточное аэронавигационное ведение полета, а аэропорт имел малую техническую обеспеченность. В 2018 году данное решение было аннулировано и начато повторное расследование катастрофы.

Как сообщала "Страна", специалисты, расследующие причины авиакатастрофы, нашли в записи одного из бортовых самописцев Ту-154М момент взрыва.

При этом по версии Польши, самолет Качиньского взорвался еще в воздухе.