В Харькове пьяные подростки устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов. В результате потасовки между нетрезвыми юношами и работниками Национальной полиции пострадал полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Инцидент произошел вчера вечером, 16 сентября, на проспекте Тракторостроителей. Правоохранители приехали к месту происшествия после сигнала о срабатывании тревожной сигнализации охраняемого объекта. Приехав, сотрудники Нацполиции обнаружили 17-18-летних ребят в нетрезвом состоянии, которые вели себя неадекватно и цеплялись к прохожим.

Полицейские пытались прекратить противоправные действия юношей, в результате чего произошла драка, однако от рук хулиганов пострадал 25-летний сержант полиции. Он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья полицейского медики оценивают как удовлетворительное.

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Видео: Youtube-канал/ АТН

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