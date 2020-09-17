Помощник президента США Дональда Трампа заразился коронавирусной инфекцией. Информацию о болезни подтвердил сам американский лидер. При этом он заверил, что не контактировал с этим человеком лично в последнее время.

Об этом со ссылкой на брифинг Дональда Трампа сообщает "Укринформ".

Так, вчера лидер США лично подтвердил, что один из помощников в его команде в Белом доме получил положительный тест на коронавирус. "Я узнал об этом вчера вечером", - сказал Трамп.

Напомним, ранее Covid-19 переболел советник Трампа по нацбезопасности.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переболел коронавирусной инфекцией. После выздоровления он заявлял, что его зрение испортилось после Covid-19.

Кроме того мы приводили слова президента США о том, что он не может спать по ночам, так как думает об американцах, ставших жертвами коронавируса.