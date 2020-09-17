После того, как ученые нашли в атмосфере Венеры следы жизнедеятельности микроорганизмов в США заявили о планах более детально изучить эту информацию.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) к апрелю 2021 года может одобрить одну или две миссии на Венеру для поиска жизни.

Об этом сообщает Reuters.

NASA может одобрить миссии Davinci+ и Veritas. Они в феврале вошли в список из четырех программ, отобранных по конкурсу малых космических миссий на грант в $500 миллионов.

Напомним, что 14 сентября группа ученых Массачусетского технологического университета (США) и Кардиффского университета (Великобритания) сообщила об обнаружении на Венере фосфина - газа, который может иметь биологическое происхождение.

Россия и США ранее планировали реализовать общую космическую миссию к Венере. Однако после открытия ученых "Роскосмос" объявил о сокращении масштабов сотрудничества с США по этой программе. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин также сказал, что считает Венеру русской планетой и рассматривает вариант отдельной национальной миссии.