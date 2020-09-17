Грозная пандемия коронавируса Covid-19 на планете преодолела новую печальную высоту. По данным на утро 17 сентября страшный диагноз был поставлен уже для 30 036 868 миллионов человек.

Такую статистику приводит ресурс Worldometers.

Так же с начала пандемии в мире умерло более 945 092 человека, а выздоровели 21 804 030 пациентов.

Больше всего заболевших выявлено в США. Тут болезнь диагностировали у 6,8 млн человек (201 348 умерли). На втором месте находится Индия. В этой стране коронавирус обнаружили у 5,1 млн человек, 83 230 умерли.

Далее следуют Бразилия (4,4 млн заболевших и 134 174 умерших, Россия (1 млн заболевших и 18 917 умерших) и Перу, где болезнь диагностировали у 744 400 человек, 31 051 случай был летальным.

Напомним, что в Украине, по состоянию на 16 сентября, коронавирус подтвердился еще у 2 958 человек.