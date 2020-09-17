В США продолжают свирепствовать масштабные лесные пожары. И это уже становится глобальной проблемой. Так, например, в минувший уик-энд дым от пожаров на Западном побережье США достиг Северной Европы. В атмосфере было отмечено превышение уровня углерода и загрязняющих веществ.

Об этом передает европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS) в своем официальном Twitter.

По данным метеорологов дым снова пересечет Атлантику и к предстоящим выходным опять доберется до Европы.

#Smoke from the unprecedented #USFires is moving back across #NorthAmerica from the #Pacific and is on its way to #Europe.



Find out more about the monitoring of fires and their smoke by the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service in our latest articlehttps://t.co/st70y5IwUC pic.twitter.com/h7MoM2IBKl September 16, 2020

CAMS отмечает, что мощность и сила пожаров в США в текущем году в десятки, а то и в сотни раз превышает показатели в период 2003-2019 гг. Кроме того, выбросы углерода в результате пожаров в штатах Калифорния и Орегон в 2020 году оказались наибольшими с начала мониторинга CAMS в 2003 году.

"Тот факт, что эти пожары выбрасывают в атмосферу столько загрязняющих веществ, что мы можем видеть густой дым на расстоянии более 8 000 километров, отражает то, насколько они разрушительны по своей величине и продолжительности", - заявил старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

Напомним, что природные пожары охватили западное побережье США в августе, больше всего пострадали Калифорния и Орегон. Жертвами пожаров в стране стали около 30 человек, несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Ранее "Страна" сообщала, что на фоне лесных пожаров в США Байден обвинил Трампа в отрицании климатических проблем планеты.