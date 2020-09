В США продолжают свирепствовать масштабные лесные пожары. И это уже становится глобальной проблемой. Так, например, в минувший уик-энд дым от пожаров на Западном побережье США достиг Северной Европы. В атмосфере было отмечено превышение уровня углерода и загрязняющих веществ.

Об этом передает европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS) в своем официальном Twitter.

По данным метеорологов дым снова пересечет Атлантику и к предстоящим выходным опять доберется до Европы.

#Smoke from the unprecedented #USFires is moving back across #NorthAmerica from the #Pacific and is on its way to #Europe.



Find out more about the monitoring of fires and their smoke by the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service in our latest articlehttps://t.co/st70y5IwUC pic.twitter.com/h7MoM2IBKl