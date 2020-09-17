Главный лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская (которая пообещала Лукашенко личную безопасность в случае добровольной отставки - Ред.) стала гостьей и выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской неправительственной организации Freedom House.

В своем публичном выступлении перед участниками церемонии она ожидаемо затронула тему белорусского кризиса. Об этом передает Gazeta cо ссылкой на ТАСС.

"Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование - начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы", - заявила Светлана Тихановская.

Напомним, что Freedom House является одной из крупнейших в США неправительственных организаций в сфере политических свобод и прав человека.

Ранее "Страна" сообщала, что Тихановская считает, что дни Бацьки во власти уже сочтены.