Глава американского Министерства обороны Марк Эспер назвал страны, которые сегодня бросают вызов США. По его мнению, это Российская Федерация и Китай.

Заявление руководителя ведомства приводит "Инетрфакс".

"Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников", - сказал Эспер 16 сентября во время выступления в американском стратегическом исследовательском центре Rand Corporation.

При этом он обвинил Москву в пересмотре международных границ и неуважении к нормам международного права: во вторжении в Грузию в 2008 году, аннексии Крыма в 2014 году и "устойчивой агрессии в Украине".

Эспер отметил, что и РФ, и КНР занимаются модернизацией и расширением вооруженных сил, в том числе в космической сфере и киберпространстве.

Между тем, как сказал Эспер, последние двадцать лет США боролись против экстремистов во время "конфликтов низкой интенсивности", что отвлекало внимание Вашингтона от более мощных противников.

Однако в 2018 году Пентагон разработал стратегию национальной безопасности, констатирующую наступление периода "соперничества великих держав", в связи с чем США нужно отвечать на соответствующие вызовы и адаптироваться к более комплексной обстановке в сфере безопасности.

Как писала "Страна", на днях Дональд Трамп рассказал о сверхоружии США, которого нет у Китая и России.

Мы также сообщали, что весной США провели крупнейшие за 25 лет учения в Европе, чтобы Россия "изменила плохое поведение".