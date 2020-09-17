В Минздраве показали, сколько украинцев в разных регионах страны продолжают болеть коронавирусом по состоянию на 17 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 584 человека, излечилось 1 589 пациентов и скончалось 60.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 5 039 случаев;

Волынская область - 6 593 случая;

Днепропетровская область - 3 653 случая;

Донецкая область - 2 272 случая;

Житомирская область - 4 656 случаев;

Закарпатская область - 8 931 случай;

Запорожская область - 2 673 случая;

Ивано-Франковская область - 11 856 случаев;

Кировоградская область - 951 случай;

Киев - 18 449 случаев;

Киевская область - 7 342 случая;

Львовская область - 17 664 случая;

Луганская область - 689 случаев;

Николаевская область - 2 252 случая;

Одесская область - 10 602 случаи;

Полтавская область - 1 363 случая;

Ровенская область - 10 797 случаев;

Сумская область - 2 724 случая;

Тернопольская область - 10 394 случая;

Харьковская область - 13 915 случаев;

Херсонская область - 737 случаев;

Хмельницкая область - 4 198 случаев;

Черновицкая область - 12 640 случаев;

Черкасская область - 2 820 случаев;

Черниговская область - 3 034 случая.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября резко поменял правила введения карантина. Теперь порог заболеваемости, при достижении которого регион попадает в "красную" коронавирусную зону, увеличен более чем вдвое.

Как сообщала "Страна", украинцы, которые болеют Covid-19, смогут проголосовать на местных выборах 25 октября на дому. Для этого избирателю необходимо будет написать заявление в территориальный избирком.