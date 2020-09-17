Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 17 сентября
В Минздраве показали, сколько украинцев в разных регионах страны продолжают болеть коронавирусом по состоянию на 17 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 584 человека, излечилось 1 589 пациентов и скончалось 60.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 5 039 случаев;
- Волынская область - 6 593 случая;
- Днепропетровская область - 3 653 случая;
- Донецкая область - 2 272 случая;
- Житомирская область - 4 656 случаев;
- Закарпатская область - 8 931 случай;
- Запорожская область - 2 673 случая;
- Ивано-Франковская область - 11 856 случаев;
- Кировоградская область - 951 случай;
- Киев - 18 449 случаев;
- Киевская область - 7 342 случая;
- Львовская область - 17 664 случая;
- Луганская область - 689 случаев;
- Николаевская область - 2 252 случая;
- Одесская область - 10 602 случаи;
- Полтавская область - 1 363 случая;
- Ровенская область - 10 797 случаев;
- Сумская область - 2 724 случая;
- Тернопольская область - 10 394 случая;
- Харьковская область - 13 915 случаев;
- Херсонская область - 737 случаев;
- Хмельницкая область - 4 198 случаев;
- Черновицкая область - 12 640 случаев;
- Черкасская область - 2 820 случаев;
- Черниговская область - 3 034 случая.
Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября резко поменял правила введения карантина. Теперь порог заболеваемости, при достижении которого регион попадает в "красную" коронавирусную зону, увеличен более чем вдвое.
Как сообщала "Страна", украинцы, которые болеют Covid-19, смогут проголосовать на местных выборах 25 октября на дому. Для этого избирателю необходимо будет написать заявление в территориальный избирком.