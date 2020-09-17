В Сумах во время урока физкультуры на двоих четвероклассников упало окно. Мальчикам пришлось зашивать резаные раны на голове и шее.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Из-за карантина физкультуру обычно проводят на улице, но в день падения окна было холодно и ветрено, поэтому учитель решил организовать занятие в зале. После пробежки два мальчика сели на подоконник отдохнуть. В этот момент на них и обрушилось окно. Одного ранило осколками, а на второго упали металлические конструкции решетки.

Директор школы Татьяна Волкова заверяет, что перед 1 сентября в учебном заведении все проверяли на предмет безопасности. С окнами было все в порядке. По ее мнению, в происшествии виноват сильный порыв ветра.

Потрясенные родители обратились в полицию и написали коллективное обращение с требованием заменить древние деревянные окна, которым уже около шестидесяти лет.

Пока выпавшую секцию окна заменили на такую же древнюю по возрасту. Учителю школы объявили выговор за нарушение правил карантина. А дирекция извинилась перед родителями пострадавших. Директор также пообещала заменить окна на пластиковые - только для этого нужно найти деньги. До тех пор пускать детей в зал не намерены. Физкультурой школьники будут заниматься на улице, пока не похолодает до -15 градусов.

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