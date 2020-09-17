Киевлянин, проживающий на улице Якуба Колоса, нанес собственному сыну многочисленные ранения осколками бутылки, вследствие чего тот скончался.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В Святошинское управление полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Якуба Колоса в одной из квартир обнаружили труп мужчины, на теле которого многочисленные раны. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции. Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, на месте происшествия правоохранители обнаружили труп 43-летнего киевлянина с многочисленными ранениями грудной клетки, лица и рук. Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами обнаружил младший брат потерпевшего и вызвал скорую помощь. От полученных травм мужчина скончался на месте. За содеянное злоумышленнику грозит до 10 лет тюремного заключения", - указано в сообщении.

Установлено, что смертельные травмы мужчина получил от своего отца, с которым проживал в одной квартире и накануне распивал алкогольные напитки. После употребления спиртного между двумя родственниками возник словесный конфликт, в ходе которого отец разбил о голову сына стеклянную бутылку, а ее осколками начал наносить удары по телу. В содеянном 69-летний мужчина сознался сам.

Правоохранители изъяли окровавленные осколки и направили на экспертизу.

Напомним, правоохранители Чернобаевского района Черкасской области взяли под стражу мать годовалого ребенка, который скончался в местной больнице от удушья.

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