Установленная у качелей в Одессе металлическая арматура едва не прошила мальчика насквозь. Видео
Одесская полиция разыскивает тех, кто установил металлическую арматуру на детской площадке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Дело в том, что на нее наткнулся 12-летний мальчик, который в результате оказался в реанимации.
"Железяка вошла в тело ребенка на 20 сантиметров", - говорится в сюжете.
На кадрах видно, как мальчику на детской площадке вонзается металлическая арматура. При этом он смог самостоятельно добраться домой и, в результате, в больницу. Врачи выяснили, что арматура повредила внутренние органы мальчика.
После операции мальчик впал в кому, но вскоре пришел в сознание. Он так испугался, что теперь у него подозревают неврологические последствия.
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