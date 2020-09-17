Одесская полиция разыскивает тех, кто установил металлическую арматуру на детской площадке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дело в том, что на нее наткнулся 12-летний мальчик, который в результате оказался в реанимации.

"Железяка вошла в тело ребенка на 20 сантиметров", - говорится в сюжете.

На кадрах видно, как мальчику на детской площадке вонзается металлическая арматура. При этом он смог самостоятельно добраться домой и, в результате, в больницу. Врачи выяснили, что арматура повредила внутренние органы мальчика.

После операции мальчик впал в кому, но вскоре пришел в сознание. Он так испугался, что теперь у него подозревают неврологические последствия.

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