В Киеве за одну ночь в середине рабочей недели задержали 22 пьяных водителя авто, двое из которых попали в ДТП и повредили коммунальное имущество.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Около 5 утра патрульные заметили автомобиль Daewoo, который наехал на отбойник на улице Гетьмана. Водитель с признаками опьянения не справился с управлением. Проверка состояния алкогольного опьянения на приборе Драгер показала положительный результат - 0,91 промилле. Мужчина пояснил патрульным, что не ожидал таких последствий нескольких рюмок водки", - указано в сообщении.

Другой водитель с признаками алкогольного опьянения повредил бордюрный камень на улице Архипенко около часу ночи. Под управлением 22-летнего мужчины автомобиль Chevrolet заехал на клумбу и застрял. Патрульных, которые прибыли на место, мужчина пытался заверить, что за рулем находилась жена, однако благодаря камерам наблюдения инспекторы узнали правду. От прохождения проверки на состояние опьянения водитель отказался.

Еще об одном водителе патрульным, обслуживающих Соломенский район, сообщили неравнодушные граждане около 6 утра. Заявители утверждали, что видели, как человек употреблял алкоголь, а после сел за руль Infiniti. Патрульные заметили указанное авто на проспекте Лобановского, по непонятным причинам оно передвигалось по тротуару. По требованию инспекторов водитель согласился пройти тест Драгер на месте - 2,73 промилле.

На всех водителей патрульные оформили протоколы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и на руководителей Daewoo и Chevrolet, протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, в Киеве суд приговорил к шести годам лишения свободы двоих водителей, которых признали виновными в смертельном ДТП. Водитель грузовика под наркотиками пытался развернуться через двойную сплошную, в это время в него врезался Porsche Cayenne, водитель которого был лишен прав управлять авто за вождение в нетрезвом виде. При столкновении погиб пассажир внедорожника.

Как сообщала "Страна", в Борисполе Киевской области водительница мопеда была задержана полицейскими за нарушение ПДД. Количество алкоголя в ее крови превышало норму в 9 раз.