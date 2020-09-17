Под Ровно загадочно умер 17-летний подросток, полиция подозревает убийство. Видео
В Ровенской области случилась загадочная гибель 17-летнего юноши.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Сначала в селе считали, что он трагически упал с велосипеда и ударился головой. И в полиции выяснили, что это убийство и к нему, вероятно, причастен на 2 года моложе подросток", - говорится в сюжете.
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