Австрийская компания Rewe International AG решила продать стопроцентную долю в уставном капитале компании "Билла-Украина" сети Novus, владеющей супермаркетами под таким же названием.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины RAU со ссылкой на пресс-службу Novus.

Соглашения о продаже "Билла-Украина" достигли компания Consul Trade House UAB (единственный участник ООО "Новус Украина") и Rewe International AG. "Билла-Украина" принадлежит сеть супермаркетов под торговой маркой Billa. Сейчас идет финальное согласование сделки Антимонопольным комитетом.

В компании Novus отмечают, что Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые обязательства перед партнерами и контрагентами. О завершении сделки и дальнейших планах развития будет объявлено дополнительно, после получения разрешений регулирующих органов.

Австрийская сеть Billa, входящая в REWE Group, насчитывает 35 магазинов в Украине. Они расположены в Киеве, Киевской области и Житомире.

Сеть была первым международным ритейлером, вышедшим на украинский рынок. Компания пришла в нашу страну в начале 2000-х годов, открыв магазины в Киеве, Харькове и Днепре, а пика своего развития достигла в 2014-й год, когда количество объектов достигло 39.

К тому времени магазины ритейлера работали в 16 городах девяти областей страны. Однако в 2017 году компания решила уйти из регионов страны, сконцентрировавшись на развитии в Киеве и Киевской области.

Novus представлен на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует в бренды Stolitsa Group, Retroville и EVT. Сегодня Novus объединяет 46 магазинов. Товарооборот сети Novus в 2019 году составил 11,5 млрд грн.

Три года назад "Страна" рассказывала о том, что Billa уходит из регионов Украины.

Мы также сообщали об уходе из Украины российского ритейлера Kari, владевшего обувными магазинами.