Каждый обвиняемый в совершении преступления имеет право использовать юридическую помощь защитника, в частности и получать такую помощь безоплатно. Однако Европейский суд по правам человека не всегда воспринимает аргументы осужденных о невозможности воспользоваться услугами адвоката на досудебном следствии, передает информационный ресурс "ECHR. Ukrainian Aspect".

ЕСПЧ принял такое решение по делу "Перване против Турции" (№ 74553/11).

Так, в ноябре 1999 года в турецком городе Курталант произошло вооруженное столкновение между правоохранителями и представителями Рабочей партии Курдистана, признанной в стране незаконной вооруженной организацией.

Среди раненых и арестованных членов организации был и Фират Перване, у которого изъяли автомат Калашникова. Находясь под стражей, он признал причастность к запрещенной организации и наличие у него оружия, однако он отрицал его использование в ходе столкновений.

В 2009 году Ф.Перване признали виновным в сепаратизме и вооруженной акции, приговорив к пожизненному заключению.

Позже осужденный обратился в Европейский суд по правам человека. Ссылаясь на ст. 6§1 и 3(c) Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (право на справедливое судебное разбирательство/право на правовую помощь по собственному выбору), он утверждал, что производство против него было несправедливым, поскольку он не получал помощь адвоката на досудебном этапе. Как следствие, его признания были использованы судом для его осуждения.

Однако суд в Страсбурге не увидел по данному делу нарушения конвенционных гарантий.

Ранее в ЕСПЧ напомнили, что государство всегда ответственно за расследование преступления.

Также мы писали, что Оппоплатформа поможет жителям Донбасса подать иски в ЕСПЧ против решения ЦИК об отмене местных выборов.