В сети появилось видео столкновения на проспекте Любомира Гузара мотоцикла с пассажиром и пешехода, который нарушил правила ПДД. Все трое скончались.

Соответствующий ролик опубликовала группа "Киев оперативный" в Facebook.

По информации правоохранителей, мотоциклисту было 23 года, а его пассажиру - 21. Авария произошла по вине пешехода, который хотел бесплатно попасть на трамвай и перебежал дорогу в неположенном месте.

Напомним, три человека погибли в результате ДТП, которое произошло вечером 15 сентября в Киеве на проспекте Любомира Гузара. Ехавший в сторону Борщаговки мотоцикл Yamaha не разминулся с пешеходом, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Киев оперативный. В результате столкновения мотоцикл перевернулся, его пилот и пешеход от полученных травм погибли на месте, а пассажир мотоцикла скончался в машине скорой помощи.

Как сообщала "Страна", момент ДТП, которое произошло утром 16 сентября с участием мотоциклиста и пассажира автомобиля, попал на камеры видеофиксатора.