Самолет с мэром Харькова на борту Геннадием Кернесом в 0.07 по Киеву приземлился в берлинском аэропорту Шёнефельд около Берлина.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, с помощью которого можно отслеживать маршруты разных бортов.

Кернес прибыл в немецким лайнером Bombardier Challenger 604, который ранее использовался для перевозки Навального.

Как ранее писала "Страна", 15 сентября стало известно, что харьковский градоначальник в тяжелой форме заболел Covid-19, медики выявили у него воспаление легких. По городу ходили слухи о том, что Кернес впал в кому, но они не подтвердились.

В тот же день "Страна" написала о том, что есть планах отправить мэра на лечение в Германию.

Около 22:00 16 сентября борт с больным Кернесом вылетел из Харькова.