В суд передано дело бывшего полицейского Вижницкого отделения полиции Кицманского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черновицкой области, который стал виновником смертельного ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что 24 февраля 2019 года в Вижницком районе Черновицкой области полицейский, находясь за рулем автомобиля "Nissan", не выбрал безопасную скорость, из-за чего транспортное средство занесло на повороте. В результате авто выехало за пределы проезжей части и врезалось в дерево. В автомобиле находилось еще 4 человека, среди которых 24-летний мужчина, который получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице. Другой 40-летний пассажир получил телесные повреждения средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья", - указано в сообщении.

Так, бывшего полицейского обвиняют в ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего), за что предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Напомним, сотрудник полиции на BMW в Черновцах в неслужебное время врезался в забор частного дома, в результате чего машина повисла на ограждении.

Как сообщала "Страна", "Страна" сравнила, как в Украине судят известных людей и их родственников за смертельные ДТП - как долго тянутся их дела и какие приговоры они получают.