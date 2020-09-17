"Записи Деркача": деньги для Байдена и воровство в ГПУ

Вчера нардеп Андрей Деркач, теперь уже в сопровождении экс-прокурора Константина Кулика провел новую пресс-конференцию с публикацией записей разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. Впрочем, сами "записи Деркача" в этот раз уже играли небольшую роль (видимо, запасы иссякают), зато в комплекте с ними были опубликованы результаты сразу нескольких расследований, интересных преимущественно американской публике.

Украинцам по-настоящему была интересна только одна озвученная схема: якобы закупка угля в ЮАР и США (который в реальности закупался у сепаратистов на Донбассе, а также в России), из-за которой были существенно повышены тарифы для населения на сам уголь и электроэнергию.

Наличие таких схем подозревалось еще три года назад, и сегодня интересно не только и не столько прошлое (хотя прокуратура однозначно должна этим заниматься), но и то, закрыты ли подобные схемы сегодня. А также важен ответ на вопрос – почему завышенные из-за схем тарифы не снижаются.

Для американской публики выбор тем был разнообразнее. Во-первых, деньги, которые переводились из Украины на счета компании, за которой якобы стоит Байден-младший. Во-вторых, разворовывание американского гранта, направленного на реформирование прокуратуры. Причем это разворовывание, судя по всему, происходило в полном согласии с посольством США, которое не интересовали реальные результаты тестирования прокуроров – ему важно было сохранить и продвинуть в ГПУ своих людей. Собственно, именно по этой причине вся документация по "липовому" тестированию была уничтожена генпрокурором Русланом Рябошапкой при увольнении.

Поскольку в деле замешано американское посольство (причем не исключено, что воровство продолжается и сегодня), очевидно, что в Украине на всю эту информацию закроют глаза. Но вот в Штатах она будет востребована – ведь речь идет о деньгах из госбюджета США.

Накануне президентских выборов выброс такого компромата, естественно, будет не по душе многим. И потому не удивительно, что в Америке на Деркача уже наложили санкции. Правда, сам он считает, что американские репрессии пролоббировал один украинский олигарх. Судя по всему – Ринат Ахметов, которому могло не понравиться расследование об угольной коррупции.

Кабмин проиграл "карантинную" войну: за все в ответе регионы

Кабмин снова изменил карантинные правила, благодаря чему риск попадания того или иного региона в красную зону свелся к минимуму. Так, он фактически отказался от учета такого показателя как рост заболеваемости коронавирусом. То есть формально этот показатель сохранен, но порог для красной зоны теперь – пятикратное превышение среднего показателя по стране. На сегодня это около 500 человек в день на 100 тысяч населения (чего нет ни в одном регионе), а если в дальнейшем где-то достигнут этой отметки, то и средний показатель по стране тоже вырастет. Так что "500" всегда будет недостижимой чертой.

Отказ от учета количества заболевших в принципе правилен, поскольку этим показателем легко можно манипулировать, уменьшая или повышая количество тестируемых. Так что по факту применение этого показателя при определении цвета зоны лишь искажало реальную картину в стране.

В результате Кабмин пришел к логичному выводу, что главным и фактически единственным критерием должна быть заполняемость больниц. Порог в 75% занятых коек инфекционных отделений сохранен для попадания в красную зону, и упор на этом показателе должен, по идее, стимулировать увеличение количества койко-мест, забронированных для коронавирусных больных.

Впрочем, еще одним своим решением правительство фактически этот стимул отменило. После нескольких недель войны с городами из красной зоны оно сдалось: теперь местная власть сама будет определять, какие ограничения и запреты вводить, а какие – нет.

Это чисто политическое решение, которым во второй раз вся ответственность сброшена на местные власти. Правда, непонятно, как в этом случае будут решаться, к примеру, вопросы по поездам, которые до сих пор принимались исключительно в центре. Зато понятно, что вероятность возврата жесткого карантина сводится почти к нулю. Местные власти введут его только тогда, когда здоровых людей в регионе не останется.

Выборы по-порошенковски: жена на фронт, муж в тылу

Информация "Страны" о том, что бывшая первая леди Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевраду, подтвердились. Вчера городская конференция партии официально приняла список кандидатов, в котором первым номером идет жена экс-президента.

С точки зрения политтехнологий такое решение, возможно, выглядит правильным – использовать фамилию мужа для того, чтобы поддержать рейтинг партии в городе. Но с обычной человеческой точки зрения выглядит не очень красиво, когда муж выдвигает жену на передовую, а сам отсиживается в тылу.

Впрочем, это не самая большая проблема "Евросолидарности" в Киеве. Главная – это официально сделанное на конференции заявление о том, что партия поддержит на выборах мэра Виталия Кличко.

Понятно, что порошенковцам нужно было слепить какое-то объяснение того, почему "Евросолидарность" не выдвигает своего кандидата. Но не могут же они объяснить, что с точки зрения электората Кличко уже выглядит как кандидат от "Евросолидарности", а потому избиратели просто не поймут, зачем от одной партии два кандидата.

Поэтому они заявили о поддержке Кличко, рассчитывая, что избиратель так и решит: кандидат – Кличко, партия – "Евросолидарность". То есть все сделано с прицелом на удар по "УДАРу", который таким образом хотят выбить из политической игры.

Но слабость такой конструкции в том, что ключи от придуманной конструкции находятся в руках Кличко. А в его лагере, естественно, уже сообразили, что именно задумали у Порошенко. И мэр-боксер уже опубликовал видеообращение о том, что "УДАР" идет на выборы самостоятельно и что именно это его партия.

Так что получается нелепая ситуация: "Евросолидарность" поддерживает Кличко (в связи с чем не может критиковать действующую власть Киева), но Кличко от этой поддержки отказывается. И подобная стратегия еще выйдет боком партии экс-президента. Хотя и другие варианты тоже не лучше.

Отравление Навального: Украина уже требует наказания

Украинские власти продолжают удивлять нелепыми международными заявлениями. Не успели все здравомыслящие люди закончить крутить пальцем у виска после демарша Верховной Рады против Александра Лукашенко, как следом отличился отечественный МИД. Вчера он опубликовал заявление, в котором обратился ко всему миру с предложением "продолжить скоординированное давление" на Россию.

Причина – "большая вероятность" того, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили российские спецслужбы.

Те, кто писал такое заявление, видимо, не знают, что в дипломатическом языке отсутствует понятие "вероятности". Любые заявления и ноты публикуются или передаются тогда, когда существует доказанный факт некоего действия, неприемлемого для государства.

На данный момент есть опубликованное резюме врачей, что Навальный отравлен "Новичком" и несколько заявлений западных политиков о том, что в случае доказательства причастности России к отравлению их странам придется применять жесткие меры. И все.

В такой ситуации максимум возможной реакции – это устное заявление министра иностранных дел, который "высказывает обеспокоенность". Делать заявление от имени всего МИДа в ситуации, когда ничего еще не доказано – это просто непрофессионализм. Впрочем, таких непрофессионалов во власти сейчас достаточно.

Защитит ли Google нацбезопасность Украины?

В войну украинской власти с российской соцсетью "ВКонтакте" решили вмешать международные компании вроде Apple и Google. Министерство культуры объявило, что готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения с требованием изъять мобильное приложение "ВК" из перечня доступных загрузок для украинских пользователей.

Минкульт сделал это заявление после того, как сам "ВК" объявил, что он снова доступен для украинских пользователей без использования VPN. Это объявление не на шутку испугало сразу несколько органов украинской власти, включая Минкульт, который заявил о "рисках для национальной безопасности" и "новом пике активности российских спецслужб".

Что интересно, "ВК" доступен в телефонах через приложение без использования VPN уже не первую неделю. А с VPN он вообще доступен в любых гаджетах, только тормозит, поскольку происходит анонимный вход через третьи страны. Но все это время Минкульт не видел в этом рисков для национальной безопасности и, скорее всего, не видел бы их и дальше, не сделай администрация соцсети своего заявления. Так что "активизация российских спецслужб" – это, собственно, и есть заявление "ВК" о своей доступности в Украине.

Конечно, никакое обращение к изготовителям программного обеспечения эту ситуацию не изменит. Но зато будет интересно узнать, что ответят Apple и Google. В принципе прецедент уже есть - как раз на прошлой неделе Apple удалила для Украины приложения российских телеканалов.