В один день с многочасовым полетом противолодочного самолета Ту-142 авиации ВМФ РФ над Черным морем выполняли плановый полет над Балтийским два стратегических ракетоносца Ту-160. Они входят в Воздушно-космические силы России.

Об этом сообщает сайт российского Министерства обороны.

Продолжительность полета составила более 8 часов.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали Су-35 ВКС России, а также истребители иностранных государств F-16 ВВС Дании, F-22 ВВС Италии и Германии, Миг-29 ВВС Польши, Гриппен джаз 39 ВВС Швеции.

В Минобороны рассказали, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Также в ведомстве заверили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Видеозапись пролета Ту-160 опубликовал Телеграм-канал "РИА Новости".

Ранее "Страна" рассказывала, что в России по программе возобновления производства собрали новый стратегический ракетоносец Ту-160М и будут до 2021 года проводить его летные испытания.

Мы также сообщали о кончине главного конструктора ТУ-160 Валентина Близнюка.