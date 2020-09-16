Появилось видео, как мотоциклист угодил под внезапно открытую дверь пассажира авто
Момент ДТП, которое произошло утром 16 сентября с участием мотоциклиста и пассажира автомобиля, попал на камеры видеофиксатора.
Об этом информирует портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.
На кадрах видно, как мотоциклист едет между полосами в тот момент, когда открывается пассажирская дверь автомобиля, стоящего на второй полосе.
Данный случай можно квалифицировать однозначно - пассажиры не имеют права покидать транспортное средство из автомобиля, который не припарковался, особенно со второй полосы движения.
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