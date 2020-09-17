На важной трассе международного значения в Ровенской области недавно отремонтированный мост приходится латать тряпками из-за широкого стыка с торчащей арматурой.

Об этом сообщает ТСН.

Так, на трассе, которая ведет к границе с Беларусью, закончился длительный ремонт. В план по реконструкции вошел и мост через реку Горынь, на работы потратили около 13 миллионов гривен. Однако, несмотря на цену ремонта, местные жители вынуждены закрывать огромные выбоины в стыках ненужными вещами, чтобы смягчить тряску и минимизировать риск порчи шин торчащей из асфальта арматурой.

Ремонт начался два года назад, все это время местные пользовались переправой, которую регулярно разрушали фуры.

Известно, что подрядчик исчез после выполнения работ, а на контактный номер отвечает инженер, который уволился около года назад. Тот поведал, что финансирование поступало недостаточное. Сейчас правоохранители открыли уголовное дело из-за мошенничества генерального подрядчика.

Представитель Службы автодорог Ровенской Дмитрий Леонтиюк утверждает, что мост упасть не может, но повредить автомобиль или пробить колесо на нем возможно.

Местные шутят про ноу-хау и признаются , что вещи набросали сами граждане, чтобы сгладить поездки и закрыть сквозные дыры.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, в Минздраве напомнили, как правильно переходить дорогу из-за высокого уровня смертности пешеходов, особенно детей, в авариях.

Как сообщала "Страна", в поселке Чабаны Киевской области взорвался международный газопровод. Местные жители описывают случившееся масштабно: "Звук, как при падении самолета".