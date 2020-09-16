Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Беларуси Алоном Шогамом.

На встрече он рассказал о ситуации с хасидами на белорусско-украинской границе и заверил, что правительство делает все необходимое для оказания помощи паломникам.

Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.

В Совмине отметили, что сейчас на территории республики находятся 2 558 хасидов, в том числе в приграничных с Украиной районах - около 1200 человек. Они планировали попасть в Украину на празднование 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. В основном они сконцентрированы в Гомельской области и городе Пинске.

Так как Кабинет министров Украины до 29 сентября ограничил въезд в страну иностранных граждан, а украинская погранслужба отказывает хасидам во въезде, израильтяне застряли на границе.

"Мы готовы оказать все необходимое содействие гражданам Израиля. Палатки, обогрев, вода, кошерная пища - всем этим они обеспечены. Санитарно-эпидемиологическая служба контролирует ситуацию на месте временного пребывания хасидов. Санэпидрежим находится в заданных параметрах. Обращений за медицинской помощью не было, в случае необходимости она будет оказана. Если будет нужно, мы можем провести ПЦР-тестирование граждан на коронавирус. Кроме того, мы готовы предоставить автобусы для поездки паломников в Украину и обратно", - заверил посла Петришенко.

Он добавил, что по Минск очень активно работает с украинскими коллегами и делает все для того, чтобы хасиды могли посетить святые места.

Шогам поблагодарил белорусскую сторону за оказываемую помощь и поддержку.

В Совмине напомнили, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов.

Между тем Киев попросил Беларусь не оформлять иностранцев на выезд в Украину.