В результате ДТП, возникшего из-за наезда на лошадь, которая внезапно выбежала на дорогу, муж получил легкие телесные повреждения, жена - тяжкие телесные повреждения, а их сын от полученных травм скончался в больнице.

Пострадавшие обратились в суд с иском к владельцу лошади о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска. Они указали, что лошадь не является источником повышенной опасности, а исследованные во время судебного разбирательства доказательства показывают, что вред истцам причинен не по вине ответчика.

Однако коллегия судей Гражданского суда ВС с таким выводом не согласилась и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, информирует Юрлига.

Так, статья 1187 ГК содержит в себе определенный перечень животных, которые являются источником повышенной опасности, однако конь в указанный перечень не входит, поскольку он является домашним животным.

Вместе с тем, коллегия судей не может согласиться с выводами судов обеих инстанций об отказе в удовлетворении исковых требований истцов о возмещении материального ущерба и морального вреда, поскольку основания ответственности за причиненный истцам ущерб могут возникать из других правовых оснований, в частности на общих основаниях возмещения вреда, предусмотренных статьями 1166, 1167 ГК.

Согласно ч. 1 и 2 ст. 180 ГК, животные являются объектом гражданских прав, на них распространяется режим вещи, а правила обращения с животными устанавливаются законом.

В соответствии со ст. 9 Закона "О защите животных от жестокого обращения", лицо, содержащее домашнее животное, обязано сопровождать домашнее животное вне мест его постоянного содержания. А также это лицо и лицо, сопровождающее домашнее животное обязано обеспечить безопасность посторонних людей и животных, а также имущества от причинения вреда сопровождаемым домашним животным, безопасность дорожного движения при прохождении с домашним животным возле транспортных путей и при их переходе путем непосредственного контроля за его поведением, кроме того физические и юридические лица, содержащие домашних животных, обязаны не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц.

Исходя из ст. 12 Закона, лицо, содержащее животное, должно возмещать в полном объеме причиненный его животным вред другому лицу или его имуществу.

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