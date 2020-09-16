Врачи дали разрешение на перевозку больного мэра Харькова Геннадия Кернеса из Украины в Германию.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как пишет канал, борт с мэром около 16 августа вылетел в ФРГ из харьковского аэропорта.

О том, что Кернеса планируют вывозить на лечение в Германию "Страна" написала еще вчера.

Как писала "Страна", мэр Харькова заболел Covid-19, причем медики выявили у него воспаление легких. По городу пошли слухи, будто Кернес впал в кому, но в горсовете их опровергли.

Сам Кернес, госпитализированный в больницу, 15 сентября написал в Фейсбуке пост с благодарностями харьковчанам, не поверившим сплетням о его бессознательном состоянии.

Мы также рассказывали, что к отправке в ФРГ Кернеса подготовили борт, который возил в Берлин оппозиционера Алексея Навального.