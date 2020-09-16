В Волынской области женщина заразилась энцефалитом после укуса клеща. Первые симптомы заболевания у нее проявились только через несколько недель.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"39-летняя женщина в начале августа после прогулки в лесу получила укус клеща, которого изъяла самостоятельно. За несколько недель у нее появились головокружение, головная боль, диарея. Температура тела повысилась до 38° С. На следующий день женщина обратилась за медицинской помощью, была госпитализирована в инфекционное отделение. По результатам лабораторного исследования получен положительный результат на клещевой вирусный энцефалит", - указано в сообщении.

Состояние пострадавшей оценивают как средней тяжести, от энцефалита она никогда не вакцинировалась. Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся поражением центральной нервной системы. Болезнь может привести к инвалидности, а в отдельных случаях - к летальному исходу.

Основным источником возбудителя инфекции считается иксодовый клещ. В Минздраве напомнили, что, собираясь на прогулку, прежде всего нужно позаботиться о соответствующем наряде. Наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами светлого цвета, которая прилегает к телу.

Для защиты от клещей нужно использовать репеллент (акарицид) - специальное средство от паразитов. Он может быть в виде аэрозоля, мази и прочее. Для правильного эффекта следует соблюдать требования инструкции.

На прогулке необходимо держаться ближе к центру тропы и не заходить в траву - именно там клещей больше всего. В течение и после прогулки нужно тщательно осмотреть себя и близких, а по возвращению домой проверить одежду и всю поверхность кожи. Почувствовать укус клеща невозможно - он выделяет специальное анестезирующее вещество.

Напомним, украинцам рассказали об опасности клещей, которые в этом году из-за теплой зимы проснулись гораздо раньше положенного.

Как сообщала "Страна", Минздрав опубликовал инструкцию о том, как уберечься от потенциально опасных клещей и какие части тела нужно проверять в первую очередь после прогулки на природе.