В октябре украинцы получат дополнительный выходной по случаю государственного праздника. 14 октября, в среду, отмечается День защитника Украины.

На этот же день выпадает большой православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

Таким образом, в октябре в Украине будет один дополнительный выходной - 14 октября (см. ниже календарь, отмечено красным). На субботу или воскресенье он не переносится, поэтому отдыхать будем среди недели.

Школьники в октябре получат больше выходных, чем взрослые. У учащихся будут осенние каникулы - всю последнюю неделю месяца: с 26 октября по 1 ноября включительно (на календаре ниже отмечено синим).

По ссылке смотрите график всех каникул учебного года 2020 - 2021 в Украине.

Другие важные даты в октябре 2020 в Украине:

В последнее воскресенье октября, 25 числа, Украина переводит часы на зимнее время (на календаре отмечено стрелкой), на один час назад.

В этот же день, 25 октября, в стране пройдут местные выборы.