Послы государств "Большой семерки" (G7) в Украине решили вступиться за антикоррупционные органы Украины после решений Конституционного суда, которыми было признано неконституционным назначение Сытника на пост главы НАБУ, а также соответствующие положения закона.

Об этом говорится на официальной странице послов в "Твиттере" в пятницу, 16 сентября.

"Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), САП (Специальная антикоррупционная прокуратура) и ВАКС (Высший антикоррупционный суд), чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня", – отметили послы G7.

Напомним, ранее сообщалось, что после решения Конституционного суда по главе НАБУ в МВФ затрудняются назвать дату нового транша. Отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда, поставившее под вопрос ряд аспектов работы НАБУ, представитель МВФ напомнил, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС - предварительное условие этой программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

Сегодня стало известно, что Конституционный суд признал неконституционным закон о НАБУ.

А ранее был признан неконституционным указ о назначении Сытника главой НАБУ. О том, что означает это решение мы подробно разбирались в материале "Сытник вне закона".