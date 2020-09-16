В Минздраве разъяснили новые правила ужесточения карантина в регионах, которые сегодня, 16 сентября, одобрил Кабинет министров.

Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил на странице Минздрава в Facebook.

"Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял инициированные МОЗ изменения в постановление об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий. Документ, в частности, предусматривает, что решение о запрете работы образовательных учреждений на территориях с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19 будет приниматься только совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС", - указано в сообщении.

В административных единицах с "оранжевым", "желтым" и "зеленым" уровнями запрещается работа школ в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом было отправлено более 50 классов.

Согласно утвержденным изменениям, "красный" уровень эпидемической опасности будет устанавливаться по совместному решению государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 более чем в 5 раз.

"Эти изменения были разработаны и представлены на утверждение правительства после совещания с мэрами городов, которая состоялась на днях. Именно в синергии с регионами было найдено общую позицию по внедрению карантинных мероприятий", - заявил Степанов.

Как отмечает Минздрав, это может быть одномоментное закрытие всех сфер бизнеса или постепенное ограничение определенных сфер, которые в регионе приводят к вспышкам болезни. Также на заседании был принят проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году".

Напомним, в Украине в очередной раз изменили критерии коронавирусного зонирования областей. Больше всего изменений - по красной зоне. При принятии решений об отнесении к ней того или иного региона теперь будут учитывать также мнение региональной комиссии ТБНС (она получила право совещательного голоса). Также в красную зону будут попадать только те регионы, в которых уровень заболеваемости превысит средний по стране больше чем впятеро. Сейчас красная зона - это 240 заболевших на 100 тысяч населения за последние 14 дней (это почти втрое выше среднего по стране). То есть риски регионов попасть в красную зону снизились.

Как сообщала "Страна", решение о введении в регионе жесткого карантина, то есть об отнесении его к "красной" коронавирусной зоне, будет приниматься при условии, если в нем в 5 раз будет превышен средний по стране уровень заболеваемости Covid-19.