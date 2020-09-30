Сегодня, 30 сентября 2020 года, свои именины отмечают Софии - в честь великомученицы, матери трех дочерей Веры, Надежды и Любови.
"Страна" рассказывает историю праздника и раскрывает тайну имени Софии. По традиции мы публикуем картинки и открытки-гифки, поздравления в стихах на русском и украинском языках.
В дополнение материал для вас: С Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии! Что можно и нельзя делать, поздравления и картинки
День ангела Софии 30 сентября - история праздника и значение имени
София - мать дочерей, которых звали Вера, Надежда и Любовь. Девочки в совсем юном возрасте были жестоко убиты за свою веру в Бога - им отсекли головы прямо на глазах у матери. София была безутешна в своем горе. На третий день после убийства любимых дочерей она скончалась на их могилах, от которых так и не смогла уйти.
Сегодня именины празднуют все четверо - Вера, Надежда, Любовь и мать их София.
София переводится с греческого языка как "мудрость". В последние годы это имя стало особенно популярным в нашей стране, впрочем, оно очень распространено и во всем мире.
С самого детства София - очень усердная девочка, хорошо учится и слушает родителей. Софии обычно достигают больших успехов в карьере, не чужды к чужому горю, справиться с которым активно помогают. У обладательниц этого имени много друзей, также они очень любят домашних животных и растения. В связи с этим лучший подарок для Софии - букет красивых цветов.
Поздравления с днем ангела Софии в открытках, картинках и стихах
Мы поздравляем всех читательниц, которые носят имя София, с днем ангела. Желаем им любви, терпения, здоровья, улыбок и исполнения всех желаний.
Ниже мы публикуем красивые гифки, картинки, открытки, стихи на русском и украинском языках, которые можно отправить Софиям сегодня по смс и в мессенджерах.
Дорогая моя Софья,
Словно солнце, улыбнись!
Будь окружена любовью,
В счастье смело окунись!
Пусть сияют твои глазки,
Словно звезды в небе ясном!
Жить желаю, словно в сказке,
Чтобы было все прекрасно!
Леди с тонкою натурой,
Замечательной фигурой,
Наша Соня, это ты!
Пусть сбываются мечты
У тебя по жизни этой!
Будешь ты всегда согретой
И вниманием друзей,
И успехом светлых дней!
София, будь всегда такой прекрасной,
Желаю становиться все милей!
Любви желаю преданной и страстной,
А также замечательных друзей!
Пусть солнышко тебе всегда сияет,
И будет жизнь безумно хороша!
Исполнится пусть все, что пожелает
Сегодня твоя светлая душа!
Люба Софіє, тебе я вітаю
І всього найкращого тобі бажаю!
Бажаю кохання, гарних подій,
Здійснення задумів, планів і мрій,
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую вам, Софіє, у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!