Сегодня, 30 сентября 2020 года, свои именины отмечают Софии - в честь великомученицы, матери трех дочерей Веры, Надежды и Любови.

"Страна" рассказывает историю праздника и раскрывает тайну имени Софии. По традиции мы публикуем картинки и открытки-гифки, поздравления в стихах на русском и украинском языках.

В дополнение материал для вас: С Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии! Что можно и нельзя делать, поздравления и картинки

День ангела Софии 30 сентября - история праздника и значение имени

София - мать дочерей, которых звали Вера, Надежда и Любовь. Девочки в совсем юном возрасте были жестоко убиты за свою веру в Бога - им отсекли головы прямо на глазах у матери. София была безутешна в своем горе. На третий день после убийства любимых дочерей она скончалась на их могилах, от которых так и не смогла уйти.

Сегодня именины празднуют все четверо - Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

София переводится с греческого языка как "мудрость". В последние годы это имя стало особенно популярным в нашей стране, впрочем, оно очень распространено и во всем мире.

С самого детства София - очень усердная девочка, хорошо учится и слушает родителей. Софии обычно достигают больших успехов в карьере, не чужды к чужому горю, справиться с которым активно помогают. У обладательниц этого имени много друзей, также они очень любят домашних животных и растения. В связи с этим лучший подарок для Софии - букет красивых цветов.

Поздравления с днем ангела Софии в открытках, картинках и стихах

Мы поздравляем всех читательниц, которые носят имя София, с днем ангела. Желаем им любви, терпения, здоровья, улыбок и исполнения всех желаний.

Ниже мы публикуем красивые гифки, картинки, открытки, стихи на русском и украинском языках, которые можно отправить Софиям сегодня по смс и в мессенджерах.

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!

Пусть сияют твои глазки,

Словно звезды в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

Леди с тонкою натурой,

Замечательной фигурой,

Наша Соня, это ты!

Пусть сбываются мечты

У тебя по жизни этой!

Будешь ты всегда согретой

И вниманием друзей,

И успехом светлых дней!

София, будь всегда такой прекрасной,

Желаю становиться все милей!

Любви желаю преданной и страстной,

А также замечательных друзей!

Пусть солнышко тебе всегда сияет,

И будет жизнь безумно хороша!

Исполнится пусть все, что пожелает

Сегодня твоя светлая душа!

Люба Софіє, тебе я вітаю

І всього найкращого тобі бажаю!

Бажаю кохання, гарних подій,

Здійснення задумів, планів і мрій,

Щастя квітучого, злетів найвищих,

Шляхів до мети легких і найближчих!

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, Софіє, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!