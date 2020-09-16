Международный валютный Фонд может дать Украине очередной транш в декабре этого года.

Такое мнение высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио", передает "Интерфакс-Украина".

"Есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет успеха и ми получим транш в декабре", - сказал он в эфире "Украинского радио" в среду.

По его словам, Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.

Напомним, ранее сообщалось, что после решения Конституционного суда по главе НАБУ в МВФ затрудняются назвать дату нового транша.

Как известно, 9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.